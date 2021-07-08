Кулеба: "Якщо Росія є причиною невступу України в НАТО, не кажіть нам, що це через брак реформ"

Україна зробила достатньо, щоб заслужити наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції, і хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія - це "слон в кімнаті". З одного боку, ми чуємо заяви, що Росія не має права голосу в стосунках між Україною і НАТО, але в той же час ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми повинні враховувати Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це. Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав Кулеба під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі.

Він наголосив, що Україна здійснила багато реформ в секторі оборони та безпеки, а також готова робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО.

"Ми готові продовжити, і ми продовжимо, не тільки через НАТО, а й через наші особисті інтереси безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді на питання: "Коли?" Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити наступний крок у нашій євроатлантичній інтеграції", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

Депутат Національних зборів Франції, один із найближчих соратників президента Емманюеля Макрона П’єр Персон в інтерв'ю LB.ua заявив, що Україні залишилося недовго чекати на отримання ПДЧ в НАТО.

14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до Альянсу через План дій щодо членства. Міністр закордонних справ Кулеба висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році. Водночас президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Альянсу шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.