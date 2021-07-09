Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
ГоловнаСвіт

За підозрою в убивстві президента Гаїті затримали двох громадян США і 15 колумбійців

Ще восьмеро перебувають у розшуку, а трьох застрелила поліція.

Фото: EPA/UPG

За підозрою в убивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, якого застрелили в ніч на 7 липня у власному домі, затримано 17 осіб.

Як повідомляє Associated Press, двоє з них мають подвійне громадянство Гаїті та США, за словами начальника поліції Гаїті, решта - колумбійці. За даними уряду Колумбії, щонайменше шестеро учасників нальоту на резиденцію Моїза - колишні військові колумбійської армії.

Ще восьмеро підозрюваних перебувають у розшуку, а трьох застрелила поліція.

Затриманих американців ідентифікували як Джеймса Солагеса та Джозефа Вінсента. Про Солагеса відомо, що він раніше працював охоронцем у посольстві Канади в Гаїті.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили вночі 7 липня у власному домі, його дружина отримала поранення. У країні оголосили надзвичайний стан.

Гаїті - найбідніша країна на Американському континенті, а її президент Моїз в умовах кризи зіткнувся зі значною недовірою населення.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про запобігання перевороту і замаху на президента. Тоді повідомлялося про затримання 23 осіб, у тому числі судді Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції.

Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити.

Він був президентом Гаїті з 2017 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також