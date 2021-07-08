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Колишній неофіційний радник Трампа хотів створити приватну армію в Україні, - ЗМІ

План Еріка Прінса передбачав кілька пропозицій для українського уряду.

Колишній неофіційний радник Трампа хотів створити приватну армію в Україні, - ЗМІ
Ерiк Прінс
Фото: EPA/UPG

Колишній офіцер Військово-морських сил США, засновник приватної військової компанії Blackwater, ексрадник Дональда Трампа Ерік Прінс планував створити в Україні приватну військову компанію з ветеранів, а також побудувати завод з виготовлення боєприпасів.

Про це повідомляє видання Time, яке отримало "дорожню карту" Прінса для втілення його планів щодо України.

План Прінса від червня 2020 року передбачав кілька пропозицій для українського уряду. Зокрема,  створення ПВК, у яку входили б ветерани війни на Донбасі; будівництва в Україні заводу з виробництва боєприпасів та об’єднання провідних українських авіаційних та аерокосмічні компаній в консорціум.

Зазначається, що принаймні одна з пропозицій Прінса "відповідала геополітичним інтересам США". Йдеться про наміри не допустити продажу української компанії "Мотор Січ" Китаю.

За словами учасників переговорів, українці, втім, мали серйозні занепокоєння щодо співпраці з Прінсом, тому угоди так і не реалізували. Сумніви викликало, зокрема, те, що своїми перемовниками в Києві Прінс обрав екснардепа Андрія Артеменка та нардепа Андрія Деркача. За інформацією видання, Прінс також зустрічався з ексрадником президента Володимира Зеленського Ігорем Новіковим та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній підтвердив Time, що розмова була, але не розповів деталей.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Прінс обговорював питання про купівлю українського підприємства "Мотор Січ".

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