В Одесі парафіяни УПЦ Московського патріархату влаштували хресну ходу на жвавій трасі, спровокувавши транспортний колапс. Величезний затор на Об'їзній дорозі утворилася вранці 8 липня через тисячі паломників, що йдуть по проїжджій частині.

Фото: Думская

Фото: Думская

Водії, які застрягли у заторі, повідомили "Думській", що він розтягнувся аж до Дніпропетровської дороги.

Частину траси перекрили. Віруючих супроводжує поліція, рятувальники і медики "швидкої".

За інформацією пресслужби Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату, люди йдуть в село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Там відбудеться всенічне бдіння, яке очолить митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Як повідомляли, в березні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври УПЦ МП влаштувала багатотисячну молитву про припинення епідемії ковіду.