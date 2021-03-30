Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляють пресслужба Києво-Печерської Лаври та "Центр інформації УПЦ".

В Лаврі проінформували, що 28 березня митрополит Онуфрій провів всенічне бдіння до свята Собору преподобних Печерських.

Фото: Центр інформації УПЦ

"Тисячі вірян Української Православної Церкви 28 березня відзначили Собор всіх преподобних Києво-Печерських. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію. Йому співслужили представники єпископату і духовенство. За богослужінням була вознесена сугуба молитва про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих. Після читання Євангелія Предстоятель звернувся до віруючих зі словом проповіді", - йдеться у повідомленні.

Як все це відбувалося, можна побачити у фоторепортажі, опублікованому на сайті Лаври. На фото видно, що усі присутні не дотримувалися дистанції, на жодній людині немає захисної маски.

Нагадаємо, у липні ПЦУ та УПЦ МП відмовились від проведення ходи в День хрещення Русі через карантинні обмеження.