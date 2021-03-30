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​Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а деякі потяги пущені в об'їзд, - "Укрзалізниця"

Залізничники продовжують ремонтні роботи на пошкодженій ділянці.

​Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а деякі потяги пущені в об'їзд, - "Укрзалізниця"
Фото: Александр Рудоманов

У зв'язку з ремонтними роботами на пошкодженій ділянці колії та операцією з підйому на рейки вагонів поїзда Hyundai Rotem, рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Наразі організовано автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також до інших станцій.

Зокрема, зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів: Поїзд № 4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено по станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя. Поїзд № 732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку по станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Поїзд №88/87 Новоолексіївка - Ковель, курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове-П'ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, яких буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка - Ковель.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай "Київ-Запоріжжя". В пресслужбі "УЗ" повідомили, що створено комісію, яка розслідує причини аварії. "За оперативною інформацією з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

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