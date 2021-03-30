Окупанти за добу сім разів відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій Збройних сил України з метою подальшого звинувачення їх у порушенні режиму припинення вогню. Так, протягом доби, 29 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар'їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших військових немає.

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар'їнка та Зайцеве.

Станом на 7 годину ранку, 30 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України заслухає доповідь головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака у зв'язку з загостренням на Донбасі.