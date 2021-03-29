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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 29 березня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операації Об'єднаних сил.

Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті населеного пункту Світлодарськ, де противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

"В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

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