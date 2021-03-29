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Мендель: пошкоджені двері ОП відреставрують, на виставку не відправлятимуть

Прессекретарка президента зазначила, що "реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові".

Мендель: пошкоджені двері ОП відреставрують, на виставку не відправлятимуть
Фото: Lb.ua

Пошкоджені під час акції 20 березня двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію "з метою економії коштів".

Про це повідомила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму. За цей вандалізм точно має бути відповідальність. Хто намагався підпалити державний герб України на табличці на вході в Офіс Президента, ламав двері та вікна і малював свастику на стіні – кожен повинен відповісти за законом за те, що зробив, в тій мірі, як зробив", - написала вона в своєму Insragram.

Мендель додала, що право на протест – це законне право, і для влади принципово, щоб люди могли вільно протестувати.

На Банковій части збираються протестувальники. "Втім, жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше громадська організація "Речовий доказ", яка займається вивченням сучасних арт-об’єктів, запропонувала Офісу Президента викупити двері ОП, які розмалювали учасники акції 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

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