Хакеру з Тернопільщини висунули підозру в створенні популярного фішингового сервісу uPanel

Департамент кіберполіції повідомив про підозру хакеру з Тернопільської області, якого вважають розробником програмного забезпечення для фішингових атак.

Про це повідомляється на сайтах Офіса генпрокурора та Національної поліції.

Чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу - використання, розповсюдження, збут шкідливих програмних засобів.

За попередніми підрахунками, його ПО дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. За попередніми підрахунками, збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії.

За результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, встановлено, що понад 50% усіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

Хакера викрили ще на початку лютого в ході міжнародної спецоперації, але підозру повідомили тільки зараз, через півтора місяці.

За даними профільного видання ZDnet, український хакер причетний до розробки фішингового пакету uPanel (або U-Admin). Набір був доступний в даркнеті щонайменше з 2015 року. Його продавали за ціною від 80 до 800 доларів, залежно від функцій, які хотіли покупці.