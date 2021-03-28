Завтра у західних й у східних областях буде без опадів, на решті території дощ

У понеділок, 29 березня у західних й у східних областях буде без опадів, на решті території дощ.

Про це Український гідрометцентр написав у соцмережі Facebook.

Вночі прогнозують дощ з мокрим снігом.

На Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

30 березня на сході, північному сході та півдні країни, 31 березня в західних та північних областях невеликі опади.

“Температура вночі від 5° тепла до 2° морозу. Завтра на заході, післязавтра на сході країни до 5° морозу, вдень 6-13° тепла”, – йдеться у повідомленні.

2 квітня в західних областях підвищення вночі до 3-8° тепла, вдень до 13-18°.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку у горах у Закарпатській області.