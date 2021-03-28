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Арт-галереї хочуть купити розмальовані двері Офісу президента

ГО "Речовий доказ" та група Senka направили відповідне звернення до Офісу Президента України.

Арт-галереї хочуть купити розмальовані двері Офісу президента
Фото: пресслужба ОПУ

Громадська організація "Речовий доказ", яка займається вивченням сучасних арт-об’єктів, пропонує Офісу Президента викупити двері ОП, які розмалювали учасники акції 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Заяву організації у соцмережі Facebook оприлюднила адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність, а відтак їх реставрація буде фактично знищенням такого артоб'єкту", – йдеться у заяві.

Організація готова запропонувати ціну, яка на 10% перевищувати вартість нових дверей.

Фото: Facebook-сторінка Євгенії Закревської

“Тут деякі думають, що це жарт. Але ні. Все серйозно. Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов'язані з аукціоном несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові - чудова економія бюджетних грошей. ОП вважає, що це шваль. Художня галерея - що це арт-об'єкт і готові за нього заплатити. Який з цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто має ефективно управляти публічними фінансами?”, – у свою чергу зазначила Євгенія.

Окрім того, група Senka.market – онлайн-платформа фестивалю “Senka”, де продають і купують витвори мистецтва та предмети колекціонування, повідомила про отримання пропозиції щодо дверей.

“Отримали дивовижну пропозицію: на нашій платформі, ймовірно, буде представлений унікальний витвір стрит-арту та акционізму: двері Офісу Президента! Так як Речовий доказ та Senka направили відповідне звернення до Офісу Президента України. Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкту не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їх зображення розтиражовано в ЗМІ, вони набули статусу історичного та художнього артефакту: ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати твір значно вище його номінальної вартості”, – йдеться у повідомленні.

Фото: m.facebook.com/senka.kyiv

У групі зазначили, що традиція аукціонних продажів знакових предметів інтер'єру або меблів, що отримали культовий статус не є новою.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. 

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