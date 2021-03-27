На Черкащині у пожежі загинула літня жінка та двоє малолітніх дівчаток

Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічки.

У суботу, 27 березня у селі Білозір’я на Черкащині у у пожежі загинуло троє осіб, з них – двоє дітей.

Про це повідомили пресслужба ДСНС.

Пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького у житловому будинку.

На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Хацьки.

“Внаслідок пожежі зазнали отруєння продуктами горіння 3 особи: жінка похилого віку та 2 дитини”, – йдеться у повідомленні.

Після тривалих реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги, медики константували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка і 6-річна та 4-річна дівчинки.

Фото: ДСНС

Пожежу ліквідовано на площі 5м.кв.

За попередніми даними, причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня у Миколаївській області у результаті пожежі загинуло двоє осіб. Стільки ж людей стало жертвами вогню у регіоні 19-20 березня.

8 березня у Києві внаслідок пожежі у недобудованій лазні загинуло три людини.