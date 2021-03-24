У селі Теребля Тячівського району Закарпатської області сьогодні виникла пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський".
Постраждалих та загиблих не виявлено, інформує пресслужба обласного управління ДСНС.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 24 березня о 15:06.
На місці працювали 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково. Площа загоряння становила 1200 кв. м.
О 17:09 пожежу двох багатоквартирних житлових будинків у с. Теребля було ліквідовано.
"Наразі проводиться розбір конструкцій. Постраждалих та загиблих не виявлено", - повідомили рятувальники.
За даними ЗМІ, будинки були побудовані для переселенців.
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