На виборах ректора КНУ переміг Володимир Бугров

Кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це представники студентського парламенту вишу повідомили на офіційному каналі в Телеграмі.

"Володимир Бугров - новий ректор КНУ. Вітаємо з перемогою та сподіваємося на плідну співпрацю зі Студпарламентом на благо студентів", - сказано в повідомленні.

Згідно з наведеними даними, Бугров переміг на виборах ректора університету з результатами 74,31% від явки виборців.

"Судово-юридична газета" з посиланням на свої джерела повідомляє, що Бугрова підтримало 75% електорату.

Голосування другого туру тривало з 09:00 до 15:00 24 березня. Явка станом на 15:30 становила 63%.

Як повідомляли, за результатами першого туру, лідерами голосування стали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Загалом на посаду ректора було шестеро претендентів, серед яких і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. У першому турі він набрав 4% голосів, після чого вирішив піти з наглядової ради вишу.