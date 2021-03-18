Ексспікер Ради Литвин, який програв вибори ректора КНУ, вирішив піти з наглядової ради вишу

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти з наглядової ради цього вишу.
Про це Литвин повідомив 18 березня.
"Подав заяву Президенту України про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ", - написав він у фейсбуці.
Литвин привітав в. о. ректора КНУ Леоніда Губерського "з обранням на третій термін".
"З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру. Куди очевиднішою буде можливість, наприклад, розширювати масштаби такого собі «навчання» студентів-іноземців у «дистанційному режимі», утеплення корпусів тощо", - зазначив Володимир Литвин.
Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".
Литвин також заявив, що йому "тепер не дозволять навіть наближатися до університету".
Як повідомляли, Литвин посів четверте місце у першому турі виборів ректора КНУ з результатом близько 4% голосів. На посаду ректора претендували шестеро осіб.
Лідерами голосування стали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.
Другий тур виборів відбудеться 24 березня.
Володимир Литвин за часів Кучми очолював Адміністрацію президента з 1999 по 2002 роки, з 2002 по 2006 роки був головою українського парламенту. Йогму закидали причетність до справи Гонгадзе та "касетного скандалу", участь у ратифікації "Харківських угод" з Росією, ухваленні закону про мову Колісніченка-Ківалова та "диктаторських законів".
Декілька разів Литвин був об'єктом звинувачень у науковому та публіцистичному плагіаті.
Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.