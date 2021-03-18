Ексспікер Ради Литвин, який програв вибори ректора КНУ, вирішив піти з наглядової ради вишу

Литвин привітав в. о. ректора КНУ Леоніда Губерського "з обранням на третій термін".

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти з наглядової ради цього вишу.

Про це Литвин повідомив 18 березня.

"Подав заяву Президенту України про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ", - написав він у фейсбуці.

Литвин привітав в. о. ректора КНУ Леоніда Губерського "з обранням на третій термін".

"З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру. Куди очевиднішою буде можливість, наприклад, розширювати масштаби такого собі «навчання» студентів-іноземців у «дистанційному режимі», утеплення корпусів тощо", - зазначив Володимир Литвин.

Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".

Литвин також заявив, що йому "тепер не дозволять навіть наближатися до університету".

Як повідомляли, Литвин посів четверте місце у першому турі виборів ректора КНУ з результатом близько 4% голосів. На посаду ректора претендували шестеро осіб.

Лідерами голосування стали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Другий тур виборів відбудеться 24 березня.

Володимир Литвин за часів Кучми очолював Адміністрацію президента з 1999 по 2002 роки, з 2002 по 2006 роки був головою українського парламенту. Йогму закидали причетність до справи Гонгадзе та "касетного скандалу", участь у ратифікації "Харківських угод" з Росією, ухваленні закону про мову Колісніченка-Ківалова та "диктаторських законів".

Декілька разів Литвин був об'єктом звинувачень у науковому та публіцистичному плагіаті.

Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.