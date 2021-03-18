G7 закликала Росію припинити ескалацію війни на Донбасі та засудила окупацію Криму

"Велика сімка" оприлюднила заяву до сьомої річниці з дня незаконної анексії півострова.

Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали Росію припинити ескалацію війни на Донбасі та засудили тимчасову окупацію Криму.

Про це йдеться у заяві G7 до сьомої річниці з дня незаконної анексії українського півострова.

"Ми підтверджуємо непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - заявили міністри.

Вони пишуть, що статут ООН, Гельсінські угоди 1975 року та Паризька хартія 1990 року чітко регламентують основоположні принципи міжнародного права - повагу до територіальної цілісності будь-якої держави та заборону застосування сили для зміни кордонів.

Росія, застосувавши силу у 2014 році для захоплення Криму, явно порушила ці принципи.

Країни "Сімки" пообіцяли, що спроби Росії узаконити тимчасову окупацію українського півострова не буде визнано. Вони також привітали ініціативу України зі створення Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

"Крим - це Україна", - йдеться в заяві.

Заява також містить заклик до повної імплементації Мінських угод зі сторони Росії та повернення до режиму припинення вогню, який почався в липні 2020 року

"Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником... Ми закликаємо Російську Федерацію припинити підживлення конфлікту у вигляді фінансової та військової підтримки збройним формуванням, яких вони підтримують на сході України, і надання російського громадянства сотням тисячам громадян України", - сказано в заяві.

Міністри підкреслили відповідальність Росії за конструктивну роботу "Нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи.

G7 пообіцяла зберегти санкції проти Росії та підтримувати Україну.