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Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня

На Банковій упевнені, що зустріч стане топовою подією.

Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Перший саміт Кримської платформи за участі іноземних лідерів планують провести 23 серпня, сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Вже чітко визначена дата проведення саміту Кримської платформи — це 23 серпня 2021 року. ОПУ працює з МЗС щодо підготовки запрошень світовим лідерам, а також у питаннях для підготовки концепції, програми саміту, всіх організаційних моментів. Часу мало, але ще трохи є", - розказав Жовква в інтерв'ю ТСН.ua.

На Банковій упевнені, що саміт стане топовою подією.

"Але, знову ж таки, наголошу, що ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести зустріч і знову забути про цю тему. Тому після саміту має з’явитися відповідна декларація, а ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму", - сказав Жовква.

Саміт приурочать до 30-річчя незалежності України, яке відзначатиметься 24 серпня, тому в Офісі президента розраховують на "широку міжнародну присутність під час цих двох днів".

"Президент запрошує лідерів під час своїх телефонних розмов. Кожного з лідерів, з якими ми розмовляли, чи з президентом Франції Емануелем Макроном, чи з президентом Португалії, ми запрошували їх на ці урочисті події", - сказав Жовква.

Нагадаємо, що Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова.

З 27 лютого 2014 український Крим є тимчасово окупованим РФ. 

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