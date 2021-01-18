Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня

Перший саміт Кримської платформи за участі іноземних лідерів планують провести 23 серпня, сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Вже чітко визначена дата проведення саміту Кримської платформи — це 23 серпня 2021 року. ОПУ працює з МЗС щодо підготовки запрошень світовим лідерам, а також у питаннях для підготовки концепції, програми саміту, всіх організаційних моментів. Часу мало, але ще трохи є", - розказав Жовква в інтерв'ю ТСН.ua.

На Банковій упевнені, що саміт стане топовою подією.

"Але, знову ж таки, наголошу, що ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести зустріч і знову забути про цю тему. Тому після саміту має з’явитися відповідна декларація, а ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму", - сказав Жовква.

Саміт приурочать до 30-річчя незалежності України, яке відзначатиметься 24 серпня, тому в Офісі президента розраховують на "широку міжнародну присутність під час цих двох днів".

"Президент запрошує лідерів під час своїх телефонних розмов. Кожного з лідерів, з якими ми розмовляли, чи з президентом Франції Емануелем Макроном, чи з президентом Португалії, ми запрошували їх на ці урочисті події", - сказав Жовква.

Нагадаємо, що Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова.

З 27 лютого 2014 український Крим є тимчасово окупованим РФ.