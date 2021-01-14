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Радник Зеленського: січневий карантин не вплине на курс валют, більш того - є підстави для зміцнення гривні

Експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн за долар.

Радник Зеленського: січневий карантин не вплине на курс валют, більш того - є підстави для зміцнення гривні
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського  з питань економіки Олег Устенко.

"Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", - пояснив Устенко.

Він повідомив, що, за прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,  у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.

Устенко зауважив, що на курс валюти  впливає низка чинників.

"По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні. По-друге, з приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу", - пояснив радник Зеленського.

"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", - додав він.

Нагадаємо, 12 січня Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн за долар, що на 8 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

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