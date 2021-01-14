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У "Європейській солідарності" попередження Нацради телеканалу "Прямий" вважають кроком до позбавлення ліцензії

У партії закликають припинити тиск на ЗМІ.

У "Європейській солідарності" попередження Нацради телеканалу "Прямий" вважають кроком до позбавлення ліцензії
Фото: eurosolidarity.org

Попередження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення телеканалу «Прямий» – перший крок на шляху до позбавлення ліцензії та закриття каналу. З такою заявою виступила партія "Європейська солідарність".

"Скоро вже два роки, як «Прямий» працює в режимі тиску і переслідувань, але навіть за таких умов журналістський колектив «Прямого» вивів його в лідери інформаційного телеринку країни. «Прямий» має чітку проукраїнську, проєвропейську патріотичну позицію, але душити влада намагається саме його.

В той же час трійка прокремлівських телеканалів імені Медведчука працює в режимі найбільшого сприяння з боку Офісу Президента. Про це публічно свідчать і нещодавні заяви одного із радників керівника Офісу Президента, що для ОПУ проросійські канали не є ворогами. Ба більше Офіс навіть «вітає їхню професійну діяльність». Про те, що «між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація», заявила днями навіть депутатка з фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько", - говориться в заяві.

Партія висловила підтримку колективу та закликала владу "припинити переслідування каналу та зачистку інформаційного поля на користь промосковських каналів".

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