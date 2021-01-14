Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу України проти Росії через окупацію Криму

ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму".

Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу України проти Росії щодо окупації Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами Малюськи, ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму".

"Рішення ЄСПЛ - потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні. Крим - це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не «референдуму» та «мирного волевиявлення»", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 13 березня 2014 року Уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України.

Україна посилається на порушення декількох статей Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Зокрема, уряд-заявник стверджує, що існувала адміністративна практика вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, яку можна було приписати Російській Федерації.

Крім того, Україна повідомляє про випадки катувань або інші форми жорстокого поводження і свавільного позбавлення волі цивільних осіб і українських військовослужбовців, скаржиться на те, що рішення судів України були перекваліфіковані відповідно до законодавства Росії і засуджених осіб перевезли на територію Російської Федерації.

Громадяни України, які проживають у Криму, були незаконно автоматично визнані громадянами Росії. Відмова отримати громадянство Росії позбавила людей багатьох прав. Стверджується, що траплялися випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження і переслідування журналістів, які виконують свою роботу. Крім того, уряд зазначає, що відбувалися утиски і залякування священнослужителів, які не є членами Російської православної церкви.

Відповідно до статті 10 Конвенції, уряд України стверджує, що було перешкоджання роботі журналістів у Криму. Діяльність неросійських ЗМІ було зупинено.

Відповідно до статті 11 Конвенції, уряд України також скаржиться на те, що кримським татарам було заборонено організовувати громадські збори, стверджує про дискримінацію кримських татар.

Також заявляється про експропріацію майна самопроголошеними органами влади Республіки Крим - дії, які згодом були схвалені законодавством Росії. Уряд України запевняє, що новий кордон між Кримом і Україною зумовив обмеження свободи пересування громадян України.

11 вересня 2019 року відбулись усні слухання щодо прийнятності міждержавної справи "Україна проти Росії" (щодо Криму) № 20958/14 та було представлено позицію Уряду України стосовно питань ЄСПЛ щодо прийнятності вказаної міждержавної справи.