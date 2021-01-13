Газ для населення має коштувати не дорожче 4 гривень, - Кучеренко

6 гривень 99 копійок за газ, які уряд оголосив «знижкою», є насправді підвищенням ціни для пересічних українців. Імпортний газ зі сховищ має коштувати не більше 4 гривень, а український – не більше 2 гривень. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час брифінгу за результатами наради щодо тарифів, яка пройшла у Верховній Раді.

Політик зауважив, що лише під тиском людей прем’єр змушений був пообіцяти «зниження» ціни до 6 гривень 99 копійок і розповісти, як уряд це робитиме.

Проте, за підрахунками «Батьківщини», реальна ціна на газ повинна бути зовсім іншою.

«3,6 гривні – це середня ціна газу, який знаходиться сьогодні в українських сховищах і належить українському народу. Тоді постає питання, чому не можна до цієї суми вартість зберігання і вийти на суму, наприклад 4 гривні? І це могла б бути такою ціна імпортного газу. Щодо собівартості газу власного видобування, то там офіційні статистичні дані з урахуванням всіх витрат кажуть, що максимум – 1,5-2 гривні. Ось це ціна українського державного газу, якого абсолютно достатньо для населення України та теплокомуненерго», – наголосив народний депутат.

За словами Кучеренка, доки буде існувати НАК «Нафтогаз», доки він володітиме 70% видобутку українського газу, про жодний ринок, про жодну конкуренцію не може бути й мови.

Депутат зауважив, що причиною тарифної та управлінської кризи стали не лише дії уряду та «Нафтогазу». Величезну роль відіграв так званий державний регулятор – НКРКЄП.

«Коли ми читаємо звіти про рекордну закачку газу, на сьогодні на 25% у сховищах більше газу, ніж минулого року. То як може бути, що там газу більше, а нам із вами підіймають ціну? Як так сталося, що НАК «Нафтогаз», структура, яка не видобуває газ, не транспортує газ, при цьому в нього зростає персонал за останній рік в 1,2 раза. При цьому середня заробітна платня у менеджера «Нафтогазу» – 240 тисяч гривень на місяць. 3,5 мільярда гривень становить утримання цього нікчемного монополіста», – обурився народний депутат.

Кучеренко наголосив, що позиція його партії полягає в тому, що тільки ліквідація НАК «Нафтогазу» дасть можливість вийти на конкурентний ринок, зробити дійсно прозору систему ціноутворення, в якій люди зможуть платити справедливу ціну.

«Тільки в залі Верховної Ради буде важко вирішити цю проблему, бо уряд не пропонує варіантів комплексного вирішення, а в залі немає більшості для того, щоб раз і назавжди комплексно розв’язати тарифне питання. Саме тому Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» звернулися до своїх депутатів місцевих рад негайно збирати сесії міських та обласних рад, аналізувати тарифи та звертатися до уряду, до Верховної Ради з вимогою негайно вводити адекватне державне регулювання тарифів по всій території України, бо вони просто вийшли з-під контролю», – підсумував Олексій Кучеренко.