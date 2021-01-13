Голова ДФС спростував інформацію про призначення ним Лебедка

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник прокоментував повідомлення ЗМІ про призначення ним Сергія Лебедка на посаду виконувача обов’язків начальника Офісу великих платників податків ДФС України.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці голови ДФС у фейсбуці.

"Зазначу, що ця інформація не відповідає дійсності", - сказано в заяві. За словами Вадима Мельника, Лебедко був призначений на посаду наказом колишнього в.о. голови ДФС України Сергія Солодченка у вересні 2020 року, якого було звільнено з посади у листопаді минулого року.

"Що стосується Лебедка, за моїм наказом наразі його звільнено", - зазначив нинішній голова ДФС.

Вадим Мельник закликав представників ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію.

Учора, 12 січня, журналіст Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці, що "в.о. Начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) призначений Сергій Лебедко, затриманий на місці злочину під час отримання хабаря в 66 мільйонів гривень".

Лебедко тривалий час працював в управлінні власної безпеки податкової, був податковим міліціонером, дослужившись до звання полковника. У 2010 році він звільнився з податкової за власним бажанням, а пізніше намагався поновитися на посаді через суд. 2014 року Лебедко повернувся в податкову, наступного року став в.о. начальника управління.

У другій половині 2014 року Лебедко також був радником заступника міністра інфраструктури Петра Пінкаса.

Роком пізніше Лебедко був звільнений через скорочення штату ДФС, що випливає з матеріалів судового процесу, в якому він хотів поновитися на посаді, пише Ліга.нет.

У лютому 2017 року Лебедку і ще трьом фігурантам було вручено підозру у вимаганні хабара в розмірі 66 млн гривень.

За даними видання, 24 лютого 2017 року у відділенні "Укрексімбанку" в центрі Києва був затриманий чоловік, який намагався забрати з банківської комірки 1,2 млн доларів США (еквівалент 33 млн грн) готівкою. За даними слідства, це був перший транш відкату для групи "податківців", які обіцяли допомогти великому дніпровському агротрейдеру "Оптимус Плюс" отримати з держбюджету понад 300 млн грн відшкодування податку на додану вартість. "Послуга", забезпечити яку обіцяв один з учасників схеми – колишній високопоставлений співробітник ДФС (імовірно – Лебедко), коштувала компанії 22% суми відшкодування або 66 млн грн.

Слідство при цьому вважає, що Оптимус Плюс обдурили, оскільки "податківці" не змогли б виконати обіцяне, йдеться в матеріалах справи.