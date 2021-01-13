Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
ГоловнаПолітика

Австрія змінила правила правила в'їзду для українців

Крім негативного тесту на ковід та готовності піти на 10-денний карантин, потрібно заповнити онлайн-анкету.

Австрія змінила правила правила в'їзду для українців
Фото: monsieur-des-drapeaux.com

Австрія з 15 січня вимагатиме в українців, які мають право в’їзду, заповнення спеціальної анкети онлайн.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"З 15 січня для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, роздруковувати і брати з собою", - написав посол на своїй сторінці у фейсбуці.

Анкета доступна за цим посиланням.

Щерба нагадав, що австрійські авіалінії літають за маршрутом Відень-Київ-Відень чотири рази на тиждень.

"Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, але поки що нема. Як і раніше, в Австрію можуть прибувати, крім австрійців, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації (на кшталт весілля, похорон, хрестини) і які повідомили про цю ситуацію за імейлом Buergerservice@bmi.gv.at та отримали підтвердження австрійської влади", - додав посол України в Австрії.

Раніше в Австрії третій з початку пандемії коронавірусу локдаун, який мав тривати до 18 січня, продовжили ще на тиждень - до 24 січня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також