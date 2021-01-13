Австрія змінила правила правила в'їзду для українців

Крім негативного тесту на ковід та готовності піти на 10-денний карантин, потрібно заповнити онлайн-анкету.

Австрія з 15 січня вимагатиме в українців, які мають право в’їзду, заповнення спеціальної анкети онлайн.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"З 15 січня для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, роздруковувати і брати з собою", - написав посол на своїй сторінці у фейсбуці.

Анкета доступна за цим посиланням.

Щерба нагадав, що австрійські авіалінії літають за маршрутом Відень-Київ-Відень чотири рази на тиждень.

"Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, але поки що нема. Як і раніше, в Австрію можуть прибувати, крім австрійців, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації (на кшталт весілля, похорон, хрестини) і які повідомили про цю ситуацію за імейлом Buergerservice@bmi.gv.at та отримали підтвердження австрійської влади", - додав посол України в Австрії.

Раніше в Австрії третій з початку пандемії коронавірусу локдаун, який мав тривати до 18 січня, продовжили ще на тиждень - до 24 січня.