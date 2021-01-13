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Брюса Вілліса вигнали з аптеки в Лос-Анджелесі через відмову одягти маску

Згодом актор назвав це помилкою і закликав усіх носити маски.

Брюса Вілліса вигнали з аптеки в Лос-Анджелесі через відмову одягти маску
Фото: EPA/UPG

Голлівудського актора Брюса Вілліса не пустили в аптеку в Лос-Анджелесі, США, через відмову одягнути захисну маску.

Про це повідомляє Page Six.

За словами очевидця, актор не захотів одягати маску, навіть попри обурення відвідувачів. При цьому на шиї в актора була бандана, яку він міг підняти на обличчя, щоб закрити рот і ніс.

Вілліс покинув приміщення аптеки, нічого не придбавши.

Згодом актор у коментарі журналу People підтвердив, що справді відмовився одягнути маску, і вже назвав це помилкою. Він закликав усіх носити маски.

Нагадаємо, у березні 2020-го голлівудська актриса Ольга Куриленко захворіла на коронавірус. Також на СOVID-19 перехворіли такі голлівудські знаменитості, як Том Генкс, Антоніо Бандерас.

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