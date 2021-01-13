У Польщі готують закон, який забороняє соцмережам блокувати користувачів

"Час у Польщі прийняти постанови, спрямовані на захист свободи слова в інтернеті від посягань з боку великих корпорацій", - заявив державний секретар Міністерства юстиції Себастьян Калета.

Міністерство юстиції Польщі готує законопроєкт, який забороняв би адміністраторам вебсайтів соціальних мереж видаляти дописи та блокувати користувачів.

Про це повідомляє Euractiv.

"Жертвами ідеологічної цензури часто стають представники різних польських рухів, чий онлайн-контент видаляється або блокується", - заявив міністр юстиції Збігнев Зьобро.

У міністерстві зазначили, що хоча соціальні мережі повинні служити платформою для свободи слова, все частіше можна спостерігати надмірне втручання в контент.

"Час у Польщі прийняти постанови, спрямовані на захист свободи слова в інтернеті від посягань з боку великих корпорацій", - заявив державний секретар Міністерства юстиції Себастьян Калета.

Відповідно до документа, адміністрація вебсайтів соціальних мереж не має права видаляти повідомлення або блокувати дії користувачів, якщо контент не порушує польського законодавства. Якщо це буде зроблено, користувач отримає право подати скаргу на адміністрацію. На вебсайт соціальної мережі можна навіть подати до суду, якщо відповідь виявиться незадовільною або якщо адміністратори сайту не дадуть відповіді на скаргу протягом 48 годин.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube, що належить компанії Google, мінімум на тиждень заблокував для завантаження нових відео канал президента США Дональда Трампа за порушення політики платформи.

Яке саме відео вилучили, не уточнюють. Однак за нього канал отримав "страйк", що означає семиденну заборону завантажування нового контенту.

9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей. Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

Пізніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства.