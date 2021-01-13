Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
ГоловнаСвіт

Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від ковіду дітей від 12 років

Якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу, то щеплення можуть почати вже з березня.

Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від ковіду дітей від 12 років
Фото: EPA/UPG

Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років,  якщо дослідження доведуть, що це безпечно.

Про це повідомляє Reuters.

За словами національного координатора з питань пандемії Нахмана Еша, якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу для вакцинації з 16 до 12 років, то щеплення можуть почати вже з березня.

"Той факт, що діти до 16 років наразі не проходять вакцинацію, безумовно, викликає стурбованість з точки зору здатності досягти колективного імунітету. Я припускаю, що через місяць чи два з’явиться ще одна когорта - від 12 років та старше, – яку ми зможемо вакцинувати", - сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19, це понад 10% населення.

У першу чергу щеплення отримують люди похилого віку, та ті, хто перебуває у групі ризику. Водночас, перелік категорій осіб для щеплення розширюють завдяки регулярним поставкам вакцини.

19 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні щепився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі. Наступного дня президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався  в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також