Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від ковіду дітей від 12 років

Якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу, то щеплення можуть почати вже з березня.

Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років, якщо дослідження доведуть, що це безпечно.

Про це повідомляє Reuters.

За словами національного координатора з питань пандемії Нахмана Еша, якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу для вакцинації з 16 до 12 років, то щеплення можуть почати вже з березня.

"Той факт, що діти до 16 років наразі не проходять вакцинацію, безумовно, викликає стурбованість з точки зору здатності досягти колективного імунітету. Я припускаю, що через місяць чи два з’явиться ще одна когорта - від 12 років та старше, – яку ми зможемо вакцинувати", - сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19, це понад 10% населення.

У першу чергу щеплення отримують люди похилого віку, та ті, хто перебуває у групі ризику. Водночас, перелік категорій осіб для щеплення розширюють завдяки регулярним поставкам вакцини.

19 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні щепився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі. Наступного дня президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.