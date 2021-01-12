Ердоган запропонував прийняти Туреччину в ЄС замість Британії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вступ його країни до Європейського союзу допоміг би ліквідувати прогалину, що утворилася після виходу Великобританії зі складу співтовариства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал NTV.
"Прийняття Туреччини в ЄС було б онтологічним вибором для союзу, це б допомогло ліквідувати прогалину, яка залишилася після Brexit", - сказав Ердоган.
Він також вважає, що у Східному Середземномор’ї необхідно налагодити співпрацю, яка буде відповідати інтересам всіх сторін у регіоні.
Ердоган сподівається, що зондувальні переговори з Грецією у січні ознаменують "нову еру" у відносинах між Анкарою та Афінами.
Нагадаємо, з 1 січня Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу.