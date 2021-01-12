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Ердоган запропонував прийняти Туреччину в ЄС замість Британії

"Це допомогло б ліквідувати прогалину, яка залишилася після Brexit".

Ердоган запропонував прийняти Туреччину в ЄС замість Британії
Реджеп Тайип Эрдоган во время Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, Турция, 9 ноября 2016.
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вступ його країни до Європейського союзу допоміг би ліквідувати прогалину, що утворилася після виходу Великобританії зі складу співтовариства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал NTV.

"Прийняття Туреччини в ЄС було б онтологічним вибором для союзу, це б допомогло ліквідувати прогалину, яка залишилася після Brexit", - сказав Ердоган.

Він також вважає, що у Східному Середземномор’ї необхідно налагодити співпрацю, яка буде відповідати інтересам всіх сторін у регіоні.

Ердоган сподівається, що зондувальні переговори з Грецією у січні ознаменують "нову еру" у відносинах між Анкарою та Афінами.

Нагадаємо, з 1 січня Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу.

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