Україна і Молдова планують побудувати транзитну магістраль Київ – Кишинів

Очікується, що це дозволить подорожувати між двома столицями за 5 годин.

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду підписали низку двусторонніх документів. Також сторони обговорили спрощення подорожей між державами.

Укладання угод відбулося у межах візиту Санду до Києва. Глави держав підписали спільну заяву, трансляцію вів Офіс президента України.

Президенти домовилися створити спеціальну Раду, в межах якої координуватимуть вирішення спільних завдань. Пріорітетами є енергетика, інфраструктура, транспорт, транзит.

"У нас є амбітна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишинів. З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мосту через Дністер, що скоротить подорож між столицями наших держав до п'яти годин", – заявив Зеленський.

Він додав, що планується також дозволити перетинати кордон між країнами за ID-паспортами (без закордонного).

Також підписано Меморандум щодо розвитку транспортного і транзитного потенціалу між Україною та Молдовою.

"Впевнений, що 2021 рік зміцнить дружбу та партнерство між нашими країнами, тим паче, що їх єднають не тільки спільний кордон та минуле, а і спільний рух та спільне бачення майбутнього наших країн як повноправних членів Європейського Союзу. Не менш важливо, що нас єднають цінності щодо ключових питань загального європейського порядку денного та безпеки регіону. Ми високо цінуємо, що президент Республіки Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не боїться вживати "Крим – українській", – заявив Зеленський.

Президент поінформував Санду про ситуацію на Донбасі та додав, що вчора було вбито українського військового – старшого солдата Олега Андрієнка. У цьому контексті Зеленський відзначив важливість обговорення ситуації на Придністров'ї та подальші кроки.

"Вкотре хочу підкреслити, що позиція України щодо Придністровського регулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів", – додав він.

Санду своєю чергою подякувала Зеленському за запрошення в Україну.

"Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Україна є стратегічним партнером, підтримка співробітництва є важливим завдання для Республіки Молдова. Ми домовилися про виведення наших відносин на новий рівень стратегічного партнерства. Ми вирішили створити Раду президентів як новий формат співпраці на високому рівні", – зазначила пані президент.

Вона додала, що країни хотіли б покращити інфраструктуру на шляху Кишинів - Сорока - Ямпіль - Київ, що дозволить створити транспортний коридор, який може стати найшвидшим маршрутом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Санду також відзначила необхідність європейської інтеграції для обох держав.

Нагадаємо, що відвідини Санду України є її першим офіційним закордонним візтом на посаді президентки. Про візит Маї Санду стало відомо ще після її обрання президенткою, до офіційного вступу на посаду. Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України.

Санду заявила, що буде концентруватися на отриманні Молдовою допомоги для подолання епідемічної та економічної кризи від ЄС. Політик також наголосила, що буде намагатися вивести свою країну з "міжнародної ізоляції".