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У Лондоні госпіталізували президента Вірменії, який захворів на ковід

Перебіг хвороби важкий.

У Лондоні госпіталізували президента Вірменії, який захворів на ковід
Армен Саркісян
Фото: EPA/UPG

Президента Вірменії Армена Саркісяна, який захворів на коронавірус, госпіталізовано в Лондоні з двосторонньою пневмонією.

Про це повідомляють на сайті президента.

"Президент Вірменії, який заразився коронавірусною інфекцією і лікувався вдома, госпіталізований. Перебіг хвороби важкий. У президента спостерігаються властиві цьому стану симптоми: висока температура і двостороння пневмонія", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 5 січня повідомляли, що президент Вірменії Саркісян захворів на коронавірус у Лондоні, де зустрічав Новий рік із родиною. Перед цим він переніс операцію на нозі.

У червні перехворів на COVID-19 прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Як повідомляли, крім нього, заразилася і вся його сім'я. Усі перенесли хворобу без симптомів, з нормальною температурою.

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