При в’їзді в США вимагатимуть тест на COVID-19

Уряд США планує зобов’язати усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній пред'явити негативний тест на Covid-19 перед посадкою на рейс до країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Американські Центри з контролю та профілактики захворювань планують видати власні розпорядження найближчим часом.

Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня, повідомляє співрозмовник видання.

Зазначається, що обговорення цього питання між федеральними агенціями та робочою групою Білого дому з питань коронавірусу тривало кілька тижнів.

Нагадаємо, з 28 грудня для в’їзду до Туреччини потрібно мати негативний тест на коронавірус.