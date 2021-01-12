Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність менш ніж 60%, - ЗМІ

Щоб використовувати вакцину для імунізації населення, досить рівня ефективності 50%.

Результати клінічних випробувань у Бразилії вакцини від ковіду Coronavac, розробленої китайською лабораторією Sinovac, показали середній показник ефективності нижче від 60%.

Про це повідомляє інформаційний портал UOL, посилаючись на два джерела у Національному агентстві нагляду за здоров'ям в Бразилії (Anvisa).

Офіційні результати дослідження будуть опубліковані 12 січня.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я і бразильському Anvisa наголошували: щоб використовувати вакцину для імунізації населення, досить рівня ефективності 50%.

Як повідомляли, результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3% порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині. ЗМІ повідомляли, що в Бразилії вакцина від Sinovac показала 78% ефективності.

Зазначалося, що вакцина Sinovac менш ефективна, ніж вакцини, розроблені Moderna Inc. і спільно Pfizer Inc. і BioNTech SE, ефективність яких склала 94,5% і 95% відповідно. Але її можна зберігати в стандартному холодильнику, що спрощує і здешевлює транспортування і зберігання в менш розвинених країнах.

Голова ДП "Медзакупівлі" заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Компанія мала 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%.

Учора стало відомо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду на постачання в Україну 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником вакцин "Сіновак" (Sinovac Biotech). Виробництво вакцин у Харкові мають намір налагодити у 2022 році.