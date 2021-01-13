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В Мінкульті виступили проти продовження локдауну після 24 січня

"Це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям".

В Мінкульті виступили проти продовження локдауну після 24 січня
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не підтримує ініціативу міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо продовження локдауну після 24 січня.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що якщо така дискусія буде піднята на уряді, його міністерство її не підтримає.

"Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками?", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів сьогодні виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

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