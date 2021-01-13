В Мінкульті виступили проти продовження локдауну після 24 січня

"Це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не підтримує ініціативу міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо продовження локдауну після 24 січня.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що якщо така дискусія буде піднята на уряді, його міністерство її не підтримає.

"Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками?", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів сьогодні виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.