Розслідування випадків смерті медиків від COVID-19 скоротили до п’яти днів

Раніше таке дослідження тривало 15 днів.

Строки розслідування випадків смерті медпрацівників у зв’язку з COVID-19 скорочено з 15 до 5 днів.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Уряд постановою від 5 січня № 1 "Деякі питання розслідування смерті окремих категорій медичних працівників” спростив механізм розслідування таких випадків і отримання гарантованих законом страхових виплат. Відтепер розслідування буде продивитися комісією закладу охорони здоров’я, де працював потерпілий медичний працівник, без залучення працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування. Скорочено строки проведення такого розслідування, тепер розслідування повинно завершитися впродовж 5 днів. Раніше таке дослідження тривало 15 днів", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, це рішення має зменшити кількість бюрократичних процедур при отриманні страхових виплат членами сімей певних категорій медпрацівників у разі їхньої смерті.

Порядок буде поширюватися на медичних працівників первинної меддопомоги, екстреної меддопомоги, а також деяких видів спеціалізованої медичної допомоги, зокрема на працівників закладів охорони здоров’я, які визначені для надання меддопомоги хворим на COVID-19.

Як повідомляли, 5 січня уряд схвалив постанову, якою спростив отримання компенсацій родинами померлих від COVID-19 лікарів.

Про складнощі отримання компенсацій за смерть медиків від коронавірусу читайте в матеріалі LB.ua "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі".