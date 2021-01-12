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У ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna

Перші дози вакцини вже отримали Бельгія, Нідерланди, Франція та Німеччина.

У ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna
Фото: скріншот

У країнах Європейського Союзу розпочалося поширення перших доз вакцини від коронавірусу Moderna.

Про це повідомляє Brussels Time.

Перші дози вакцини вже отримали Бельгія, Нідерланди, Франція та Німеччина.

У ЄС вакцини зберігатимуть в одному спеціальному центрі, місцезнаходження якого не розголошується. Вакцина Moderna виробляється у двох місцях: у США та у місті Вісп, Швейцарія.

Транспортування вакцини забезпечує швейцарська логістична група Kuehne + Nagel.

Вакцину перевозитимуть спеціальним транспортом. Вакцина Moderna повинна зберігатися при -20 градусах Цельсія, що є менш складним, ніж вакцина Pfizer / BioNTech, яка повинна зберігатися при -80 градусах.

Нагадаємо, американська компанія Moderna здатна виготовити до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року. За словами гендиректора Moderna, американські і європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз упродовж 2021 року.

7 січня в компанії Moderna заявили, що її вакцина від ковіду може захищати протягом декількох років. За словами голови компанії, розпад антитіл, створених вакциною у людей, дуже повільно знижується.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Після вакцинування ковідом захворіли 196 людей, зокрема 185 тих, хто отримав не препарат, а плацебо. Тобто після препарату інфікувалися тільки 11 осіб. 

Важкою формою коронавірусу захворіли 30 осіб і всі вони отримували плацебо. Таким чином, вважають у компанії, ефективність вакцини від важкого стану становить 100%.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.

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