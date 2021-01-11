У ВООЗ оцінили шанси людства створити колективний імунітет від коронавірусу у 2021 році

Старт вакцинації від коронавірусу в окремих країнах не зможе забезпечити людству колективний імунітет від COVID-19 до кінця 2021 року.

Про це у понеділок заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть тепер, коли вакцини почали захищати найбільш вразливих людей, ми не зможемо досягти певного рівня популяційного або колективного імунітету в 2021 році", - сказала вона на брифінгу ВООЗ.

За її словами, окремі групи вакцинованих в невеликій кількості країн не зможуть забезпечити безпеку від вірусу усього людства в цілому. Через це, незважаючи на старт вакцинації, органи охорони здоров'я мають зберігати відповідні заходи проти COVID-19, а люди - дотримуватись "соціальних заходів".

Нагадаємо, влада Португалії оголосила про запровадження нового карантину через третю хвилю коронавірусу COVID-19.