На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
У Роттердамі вночі стався потужний вибух
У Роттердамі вночі стався потужний вибух
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСвіт

В Італії починається найбільший за 30 років судовий процес над мафією

Очікується, що суд триватиме понад два роки.

В Італії починається найбільший за 30 років судовий процес над мафією
Прокурор по боротьбі з мафією Нікола Граттер
Фото: twitter.com/Radio1Rai

У місті Калабрія 355 членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії, постануть перед судом у рамках найбільшого за останні три десятиліття судового процесу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що суд над злочинним синдикатом і його спільниками - серед яких політики, державні службовці, поліція і "білі комірці" - триватиме понад два роки, пише The Local.

У судовому процесі за участю 355 обвинувачених, понад 900 свідків обвинувачення і 400 адвокатів також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання і розкрити секрети клану.

Судовий процес проводиться в спеціально обладнаному приміщенні в самому центрі території "Ндрангети" в Калабрії, найбіднішому регіоні Італії. Він спрямований тільки на одну групу - сім'ю Манкузо і її філії.

Під час нещодавнього попереднього слухання знадобилося три години тільки для того, щоб прочитати імена обвинувачених, в тому числі боса Луїджі Манкузо, який провів майже 20 років за ґратами.

У суді обвинувачення представляє найвідоміший прокурор Італії по боротьбі з мафією Нікола Граттер, який живе під охороною поліції понад 30 років.

Розмах судового процесу затьмарює лише перше італійський "максі-судовий розгляд" 1986-1987 років в Палермо проти сицилійської Коза Ностри і її мережі пов'язаних сімей. Тоді було засуджено 338 осіб. Пізніше місцева мафія вбила прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

Майбутня справа частково відрізняється ще й тим, що націлена на одну з приблизно сотень родин Ндрангети. Проте, вона важлива не тільки через свій масштаб, а ще й через те, що до неї залучені так багато юристів, політиків, державних службовців та підприємців, які допомагають роботі "Ндрангети".

Звинувачення включають участь в мафіозних групах, вбивство і замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів і відмивання грошей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також