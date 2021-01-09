На березі річки біля Риму виявили тіло 58-річної українки

На березі річки Тібр біля Риму виявили труп українки, яка працювала в Італії доглядальницею.
Про це пише Roma Today.
Про її зникнення рідні повідомили ще у грудні минулого року.
Тіло жінки судмедексперти ідентифікувати через відбитки пальців, адже загибла оформлювала дозволи на проживання у країні. Ознак насильницької смерті не виявлено, але остаточну причину смерті ще встановлюють.
58-річна українка жила в Італії вже 20 років.
Вона мешкала у місті Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно. Тіло жінки знайшли за 200 км від дому.
На думку експертів, труп українки віднесла течія ріки.
Нагадаємо, у турецькому місті Бодрум, що в провінції Мугла, виявили мертвою 25-річну громадянку України Христину Новицьку.