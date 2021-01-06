Підлітки каталися на квадроциклі, впали в річку і потонули.

Син бізнесмена і політика Геннадія Корбана Лев загинув. Пізно ввечері у вівторок, 5 січня, про це повідомили в соцмережах.

Загибель сина політика опосередковано підтвердив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, висловивши співчуття Корбану і його родині.

"Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела повідомляє, що 5 січня недалеко від Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура.

За інформацією видання, дівчина, яка проживає в Новоолександрівці, разом з однокласником, який приїхав з Дніпра, поїхала удень кататися на квадроциклі. Після довгої відсутності дітей мати дівчини викликала поліцію.

У результаті пошуків квадроцикл із загиблими був виявлений недалеко від села Новоолександрівка в річці Мокра Сура.

Попередньо, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Квадроцикл перекинувся і діти потонули, незважаючи на невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.

На місці події працювали поліція і рятувальники. За допомогою троса квадроцикл з тілами загиблих дістали з річки.

Оновлення. Поліція відкрила справу у зв'язку із загибеллю сина Корбана, передає "Інтерфакс-Україна".

"Внесено відомості до ЄРДР за ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.)", - сказали агентству в поліції в середу, 6 січня.