Син бізнесмена і політика Геннадія Корбана Лев загинув. Пізно ввечері у вівторок, 5 січня, про це повідомили в соцмережах.
Загибель сина політика опосередковано підтвердив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, висловивши співчуття Корбану і його родині.
"Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела повідомляє, що 5 січня недалеко від Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура.
За інформацією видання, дівчина, яка проживає в Новоолександрівці, разом з однокласником, який приїхав з Дніпра, поїхала удень кататися на квадроциклі. Після довгої відсутності дітей мати дівчини викликала поліцію.
У результаті пошуків квадроцикл із загиблими був виявлений недалеко від села Новоолександрівка в річці Мокра Сура.
Попередньо, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Квадроцикл перекинувся і діти потонули, незважаючи на невелику глибину: вони були пристебнуті і не змогли вибратися.
На місці події працювали поліція і рятувальники. За допомогою троса квадроцикл з тілами загиблих дістали з річки.
Оновлення. Поліція відкрила справу у зв'язку із загибеллю сина Корбана, передає "Інтерфакс-Україна".
"Внесено відомості до ЄРДР за ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.)", - сказали агентству в поліції в середу, 6 січня.