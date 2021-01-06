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Україна надалі вимагає повернення викраденої в Луганську ікони

"Пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів".

Україна надалі вимагає повернення викраденої в Луганську ікони
Фото: Інформаційна агенція SRNA

Україна й надалі вимагає від керівництва Боснії та Герцеговини повернути ікону, яка була викрадена в Луганську і подарована главі МЗС Росії Сергієві Лаврову.

Про це заявив голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони" - написав він у твіттері вранці 6 січня.

Співголова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік у вівторок, 5 січня, заявив, що поверне викрадену в Луганську ікону тим, від кого її отримав.

За словами Додіка, це "родинна ікона". яка "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської".  Він запевнив, що "навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону".

Раніше в МЗС України зазначали, що ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

Нагадаємо, 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею. 

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. 

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

25 грудня подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

За даними ЗМІ, українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.

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