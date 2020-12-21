Печатка на подарованій Лаврову іконі свідчить, що вона є власністю України, - Міністерство культури

Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи.

Печатка на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову в Боснії і Герцоговині, свідчить, що вона є власністю України.

Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інфомаційної політики України.

Ця комісія у 1926-1930 роках складала списки пам'яток культури в усіх округах у межах своєї відповідальності, обліковувала їх та брала під державну охорону.

Фото: SARNA

"Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю Української держави", - повідомила заступниця міністра культури Світлана Фоменко.

Міністерство готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеської археологічної служби, Національного музею історії України та інших закладів для отримання матеріалів та ідентифікації ікони.

Окрім того, готуються звернення до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщень ікони з України на території Боснії та Герцоговини.

Нагадаємо, що у Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі президента автономної Республіки Сербської Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі головуючим у президії БіГ, сербським представником Милорадом Додіком старовинної української ікони міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Додік не вперше потрапляє у скандал з українськими дипломатами. У березні 2014 посольство України засуджувало заяви посадовця про підтримку анексії Криму Росією. Минулого року МЗС України також висловило протест Боснії через заяви Додіка "про російський Крим".