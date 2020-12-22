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Помер барабанщик шведського гурту Roxette Пелль Алсінг

Причина смерті 60-річного музиканта не відома.

Помер барабанщик шведського гурту Roxette Пелль Алсінг
Пелль Алсінг
Фото: instagram.com/realroxette

Помер барабанщик шведського гурту Roxette Пелль Алсінг.

Про смерть Алсінга колектив повідомив в офіційному Instagram-акаунті.

Причина смерті 60-річного музиканта не відома.

"Із сумом змушені повідомити вам, що наш улюблений Пелль Алсінг помер. Пелль був не тільки дивним і винахідливим барабанщиком, який допомагав нам створювати звук Roxette з першого дня, але і найкращим другом, якого ви тільки можете собі уявити, доброю та щедрою людиною, з великим серцем... Він завжди був веселішим за всіх, з найширшою посмішкою на обличчі, тим, хто найбільше підтримував вас, коли ви сумнівалися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 померла вокалістка Roxette Марі Фредрікссон.

Марі Фредрікссон і Пер Гессле створили Roxette в середині 1980-х років. Алсінг приєднався до них для запису перших п'яти альбомів, зігравши в деяких з найбільш популярних хітів групи, таких як Listen to Your Heart, It Must Have Been Love і The Look. 

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