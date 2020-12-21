П’ять міністрів проведуть онлайн-батл з приготування борщу

Українські урядовці візьмуть участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

22 грудня п’ять міністрів у прямому ефірі позмагаються у приготуванні борщу. Стрім батлу розпочнеться о 17:30 на сторінці МКІП у фейсбуці, інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Поки ви тільки налаштовуєтеся на марафон «Культура та традиція приготування українського борщу», ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюською", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модерує змагання "професіонал у кулінарних справах" Євген Клопотенко.

Нагадаємо, український борщ увійде до Національного переліку культурної спадщини.

Як повідомляли, цього року овочі "борщового набору" суттєво подешевшали, крім моркви.