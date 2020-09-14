Цього року овочі "борщового набору" суттєво подешевшали, крім моркви

З серпня 2019 року по серпень 2020 року більшість овочів "борщового набору" суттєво подешевшали: картопля - на 33,3%, до 10,02 грн за кг; ріпчаста цибуля - на 43,2% (до 5,91 грн за кг); буряк - на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста - на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожчала лише морква - на 8,5% (до 10,85 грн за кг).

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає "Укрінформ".

Яблука за вказаний період подорожчали на 67,2% і в серпні 2020 року в середньому по Україні коштували 28,96 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 3,9% і в серпні 2020 року коштував у середньому по країні 14,71 грн за кг, соняшникова олія – на 1,0% (до 34,62 грн за 1 л).

Минулого року умовний борщ, приготований з кілограму кожного з овочів (буряк, цибуля, капуста, морква, картопля), коштував 50 гривень.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що український уряд має намір закуповувати гречку в резерв.