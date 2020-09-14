S&P прогнозує спад економіки України на 6% у 2020 році

Також очікують зниження курсу гривні до 29 грн/$1 у 2020 році.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозує, що падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році становитиме 6%, проте з наступного року економіка повернеться до зростання: у 2021 році - на 4%, у 2022-2023 роках - по 3% щорічно.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до рейтингу України на рівні "B/B", агентство очікує зниження інфляції цього року до 3% із 7,9% минулого року і збільшення її до 6% у 2021 році та 5% у 2022-2023 роках.

За прогнозами, курс гривні до кінця цього року знизиться до 29 грн/$1, до кінця наступного - до 30 грн/$1, а до кінця 2022 і 2023 років - відповідно до 30,5 грн/$ 1 і 31 грн/$1.

Оцінки S&P побудовані на припущенні, що дефіцит держбюджету скоротиться із 7,5% ВВП цього року до 5,3% ВВП наступного і 3% та 2,5% відповідно у 2022 і 2023 роках.

Нагадаємо, у липні очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що базовий макрофінансовий прогноз щодо економіки України лишається незмінним - зменшення внутрішнього валового продукту (ВВП) на 4,8% у 2020 році.

При цьому з 2021 року уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки.