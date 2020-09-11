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​Фонд гарантування вкладів починає виплати коштів вкладникам банку "Аркада"

Відшкодування здійснюватиметься через відділення банків-агентів.

​Фонд гарантування вкладів починає виплати коштів вкладникам банку "Аркада"
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: pininterest

З 11 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Відшкодування коштів здійснюватиметься через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб.

"Відшкодування коштів здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

25 серпня "Аркаду" віднесли до неплатоспроможних банків у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

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