В Україні впали темпи будівництва житла

Загальна площа нового будівництва житла в Києві скоротилася в 5,8 рази до січня-червня 2019 року.

За перші шість місяців 2020 року загальна площа житлових приміщень, на які були видані дозволи на виконання будівельних робіт, зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, загальна площа нового будівництва житла становила 3,85 млн кв. м, з них багатоквартирних будинків - 3,6 млн кв. м.

Загальна площа нового будівництва житла в Києві скоротилася в 5,8 рази до січня-червня 2019 року - до 368,1 тис кв. м, тоді як в Київській області зросла вдвічі - до 1,36 млн кв м.

Значні обсяги нового будівництва житла також зафіксовані у Львівській (513,6 тис. кв. м), Одеській (395,6 тис. кв. м) і Івано-Франківській (304,6 тис. кв. м) областях.

Нагадаємо, на початку березня по всій Україні стартував проєкт "Велике будівництво". Основним завданням проєкту є реконструкція чи зведення 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117 дитячих садочків, 212 відділень екстреної меддопомоги, 570 медлабораторій і 122 спортивних комплексів по всій країні.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, "Велике будівництво" підтримують майже 90% українців.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують всі дороги.