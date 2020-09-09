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Ілон Маск втратив $16,3 млрд через падіння акцій Tesla

Падіння відбулося через невключення компанії в розрахунок індексу S&P 500. 

Ілон Маск втратив $16,3 млрд через падіння акцій Tesla
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

Капітал засновника технологічних компаній Ілона Маска скоротився на $16,3 млрд після падіння акцій Tesla у вівторок.

Це найбільший одноденний спад в історії Bloomberg Billionaires Index. Маск посунувся на п'яту сходинку найбагатших людей світу, хоча ще минулого тижня займав третю, пише Bloomberg.

Зараз статки Ілона Маска складають $83,3 млрд. Котирування Tesla почало знижуватися минулого тижня після того, як компанія оголосила про додаткову емісію в $5 млрд, а акціонер Baillie Gifford & Co скоротив свою частку.

Обвал акцій 8 серпня стався через те, що автокомпанію не включили в розрахунок індексу S&P 500 - фондового індексу, в кошик якого включено 505 публічних компаній з найбільшою капіталізацією, які торгуються на фондових біржах США.

При цьому повідомляється, що втрат зазнав і засновник Amazon Джеф Безос - він позбувся $7,9 млрд у вівторок. А от китайський підприємець Чжун Шаньшань, навпаки, за один день збагатів на $30 млрд завдяки своїй компанії з виготовлення бутильованої води та напоїв Nongfu Spring Co.

Нагадаємо, що статки президента США Дональда Трампа за останній рік скоротилася майже на $300 мільйонів. Це найсильніше падіння з 2015 року. Зараз статки американського президента оцінюють у $2,7 млрд. З моменту обрання Трампа президентом його активи впали на 10%. На початку каденції статки оцінювали в 3 млрд.

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