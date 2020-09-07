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Міжнародні резерви України в серпні перевищили $29 млрд

Пропозиція валюти перевищувала попит, і НБУ міг поповнювати міжнародні резерви.

Міжнародні резерви України в серпні перевищили $29 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Станом на 1 вересня 2020 року, за попередніми даними, міжнародні резерви України становили 29 048,7 млн доларів США (в еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

У серпні міжнародні резерви збільшилися на 1%, як зазначають у Нацбанку, насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Так, у серпні пропозиція валюти перевищувала попит і НБУ міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні Нацбанк купив 460,5 млн доларів. Інтервенцій з продажу валюти минулого місяця не проводили.

Крім того, валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 645,2 млн доларів (в еквіваленті). Із цієї суми 496,5 млн було сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Крім того, в серпні уряд і Нацбанк виплатили 204,5 млн доларів (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду.

"По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 млн дол. США (в еквіваленті). Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, у липні міжнародні резерви України зросли на на $0,3 млрд, до 28,8 млрд доларів США.

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