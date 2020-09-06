МОЗ просить Мінфін збільшити витрати на програму медичних гарантій

Степанов вважає, що витрати на медичні гарантії мають становити не менше 5% ВВП країни.

Міністерство охорони здоров'я подало пропозицію щодо збільшення у державному бюджеті 2021 року витрат на програму медичних гарантій.

Про це повідомила пресслужба міністерства з посиланням на главу МОЗ Максима Степанова.

"У пропозиціях Міністерства охорони здоров’я України щодо Державного бюджету 2021 зазначено, що для комплексної реалізації медичної реформи програма медичних гарантій має бути профінансована у розмірі не менше 5% ВВП країни", - йдеться в повідомленні.

За словами Степанова, рівень оплати праці у сфері охорони здоров’я в Україні зараз майже на 30% нижчий від середньої заробітної плати в Україні у всіх галузях. Але, оскільки підвищити його одномоментно неможливо, МОЗ ініціювало поетапний перегляд зарплат медпрацівників.

"В Україні лікар після інтернатури має отримувати заробітну плату від 20–25 тисяч гривень. І ми зробили до цього перший крок. Він стосувався встановлення доплат з вересня 2020 року. На це передбачено 5,9 млрд грн", - зазначив міністр.

Степанов також додав, що наступний рік пріоритетом Міністерства охорони здоров’я України є встановлення справедливої заробітної плати для медичних працівників та в цілому підвищення престижності професії.

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